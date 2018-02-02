Пермский полицейский спас заблудившуюся девочку от обморожения

ПЕРМЬ, 2 фев — РИА Новости. Сотрудник ГИБДД из села Сива Пермского края Дмитрий Симанович спас от обморожения 7-летнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.

По данным ведомства, офицер полиции поспешил на помощь матери ребенка, обратившейся к нему с просьбой найти пропавшую дочь. Девочка должна была вернуться на автобусе из школы из соседнего поселка, но на остановке первоклассницы не оказалось. Вместе с матерью офицер обследовал улицы села, опрашивал прохожих. Спустя полчаса ребенка нашли.

"Потерявшаяся девочка очень замерзла — бродила на морозе около полутора часов. За помощь в поиске ребенка руководство сотрудника полиции решило его поощрить. Вышестоящему начальству уже направлено соответствующее ходатайство", — рассказали в ведомстве.