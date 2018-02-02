В Дагестане арестовали мужчину, который вызволил сына из ИГ*

МАХАЧКАЛА, 2 фев — РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Дагестана Казима Нурмагомедова, который помог своему сыну, вступившему в ряды запрещенной в России террористической организации ИГ*, вернуться из Сирии, сообщил РИА Новости адвокат Умалат Сайгидов.

По словам юриста, сотрудники правоохранительных органов подошли к Казиму Нурмагомедову после слушания по делу его второго сына Шамиля Нурмагомедова, который обвиняется в финансировании терроризма. Адвокат отметил, что обвинения были предъявлены Шамилю Нурмагомедову за то, что он отправил деньги своему брату Марату и тем самым помог ему уехать из Сирии на Украину.

"Несколько сотрудников подошли к Казиму Нурмагомедову, объясняя свои действия проверкой документов, а затем Казима увезли в Басманский отдел полиции. Его адвокату последовать с ним в отдел не разрешили", — рассказал РИА Новости Сайгидов.

Он отметил, что обнаружить Нурмагомедова в отделе полиции адвокатам не удалось, при этом уже в четверг Кизилюртовский районный суд заключил его под стражу на два месяца.

"Казиму Нурмагомедову вменяют подделку документов, якобы с помощь которых, его сыну Марату удалось сбежать из Сирии", — сказал адвокат.

* Запрещенная в России террористическая организация