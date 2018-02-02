На Урале сгорел дом, ранее принадлежавший семье Ельцина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Дом, некогда принадлежавший семье первого президента России Бориса Ельцина, сгорел в селе Басмановское Свердловской области, сообщила РИА Новости первый заместитель исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмила Телень.
По ее словам, Ельцин мог бывать там в раннем детстве. В Басмановском был еще один дом — родителей Ельцина, но он не сохранился. Сейчас семья первого президента к сгоревшему дому никакого отношения не имеет, добавила собеседница агентства.
"Он принадлежал человеку, который постоянно не жил там. И в это время как раз он находился в Екатеринбурге. А сосед топил печку, и, видимо, какая-то искра попала. Когда пожарные приехали в семь утра, спасти дом уже было невозможно. Никаких пострадавших, к счастью, нет", — пояснила Телень.