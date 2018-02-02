Глава СПЧ поддержал решение суда отпустить журналиста Нурматова из России

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Председатель президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов приветствует решение Московского городского суда, который ранее разрешил журналисту "Новой газеты" Худоберди Нурматову (псевдоним — Али Феруз) самостоятельно уехать из России вместо того, чтобы выдворить его в Узбекистан.

Соответствующее решение суд принял в пятницу. Ранее Мосгорсуд признал законным решение оштрафовать журналиста на 5 тысяч рублей и выдворить из России в Узбекистан за работу без разрешения. Однако Верховный суд, рассмотрев кассационную жалобу защиты журналиста, обязал апелляционную инстанцию Мосгорсуда вновь рассмотреть этот вопрос и проверить, можно ли заменить принудительное выдворение на контролируемый выезд из России.

В "Новой газете" опасались, что власти Узбекистана начнут преследовать Нурматова. Его адвокат Даниил Хаймович сообщил в зале суда, что его подзащитного готовы принять в Германии. При этом, как сообщил Хаймович РИА Новости, Нурматов не может уехать из России, пока суд не рассмотрит другое дело в его отношении — о трудовой деятельности.

"Мы этого добивались, и, слава богу, не только мы, а очень многие представители общественности добивались, и в конце концов, слава богу, что добились. Можно только приветствовать такое решение", — сказал Федотов журналистам после спецзаседания СПЧ.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без документов, удостоверяющих личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного за вербовку в радикальную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра" (запрещена в России).

В "Новой газете" отказывались верить, что Нурматов — радикальный исламист. По данным издания, Нурматов был задержан в России по требованию узбекских властей, а из Узбекистана уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать".

Редакция "Новой газеты" ранее обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой не выдворять Нурматова из страны, отметив, что родственники журналиста живут в России, он учился в РФ и прекрасно владеет русским языком. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль обращал внимание миграционных властей на ситуацию с выдворением Нурматова, но, по его словам, "ситуация непростая, есть нарушения, на которые сложно закрыть глаза".