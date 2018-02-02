В Красноярске задержали подозреваемого в изнасиловании восьмилетней девочки

КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. Полиция задержала в Красноярске подозреваемого в сексуальном насилии в одной из гостиниц над восьмилетней спортсменкой-фигуристкой из Читы, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Ранее МВД сообщило, что инцидент произошел ночью в одной из гостиниц Октябрьского района города. Сотрудники полиции установили, что в данной гостинице проживали учащиеся из Читы, которые приехали в Красноярск на соревнования по фигурному катанию. По предварительным данным, неизвестный свободно прошел в номер гостиницы и совершил действия сексуального характера над ребенком, после чего скрылся.

На розыск злоумышленника был ориентирован весь личный состав полиции краевого центра.

"В ходе патрулирования в Свердловском районе один из нарядов патрульно-постовой службы обратил внимание на мужчину, приметы которого совпадали с ориентировкой. Шестидесятилетний подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время с ним работают оперативники и следователи, устанавливаются все обстоятельства случившегося", — сказал Юрченко.

По данным ГСУСК РФ по региону, по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование малолетней) п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).