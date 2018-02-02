В Чебоксарах установили личность женщины, выбросившей младенца в мусор

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Следователи в Чебоксарах установили личность женщины, бросившей своего новорожденного ребенка в мусорном контейнере, сообщается на сайте регионального СК.
"В ходе проведенного тщательного осмотра места происшествия под мусорным контейнером следователями был обнаружен мусорный мешок, в котором находились детские рисунки. Как выяснилось в последующем, они были нарисованы проживающей неподалеку девочкой. Благодаря этой зацепке, по результатам следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК России совместно с сотрудниками полиции, установлена причастность к указанному преступлению ее 33-летней матери", — говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина скрывала от всех свою беременность и, родив ребенка под утро 2 февраля, решила от него избавиться. Новорожденная девочка госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Сообщается, что в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены медицинские и генетические экспертизы.