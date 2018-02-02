Суд внимательно рассматривал дело Белых, заявил глава СПЧ

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Суд, который вынес решение в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, рассматривал его дело очень внимательно, считает глава Совета при президенте РФ по словам человека Михаил Федотов.

Ранее стало известно, что член СПЧ Андрей Бабушкин планирует проанализировать приговор бывшему губернатору и подготовить экспертное заключение, правозащитник считает срок в восемь лет чрезмерным, а решение суда — вынесенным "как под копирку".

"Мы не знакомы с текстом приговора… но тот факт, что суд отмел обвинения по одному из двух эпизодов, говорит о том, что суд рассматривал это дело очень внимательно", — сказал Федотов журналистам.

Пресненский суд Москвы в четверг приговорил Белых к 8 годам колонии строгого режима по делу о взятках. Ему вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК РФ, в 2011–2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса. Через год, как считает СК РФ, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро. По первому эпизоду суд его оправдал. Суд также назначил Белых 48,2 миллиона рублей штрафа.