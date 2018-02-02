В Коми брачный аферист под видом "генерала ООН" выманил 174 тысячи рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Полиция Коми проводит проверку после того, как брачный аферист, выдающий себя за "генерала ООН, работающего по контракту в Африке", обманным путем выманил у 50-летней женщины 174 тысячи рублей, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского МВД.

Как рассказала женщина полицейским, на одном из сайтов знакомств она познакомилась с человеком, представившимся Гарри Уотсоном.

"Интернет-собеседник представился генералом ООН и сообщил, что работает по контракту в Африке. В дальнейшей переписке между новыми знакомыми завязались романтические отношения. В определенный момент Гарри изъявил желание приехать к возлюбленной в глубинку Коми. Однако, по его словам, для этого есть некоторые препятствия: так как он работает в ООН, то отпуск может получить только после того, как заплатит 2000 долларов США. При этом денежные средства он не может снять с карты, так как служит по контракту. Влюбленная заявительница несколько раз отправляла другу сердца денежные переводы, причем ездила для этого в другой населенный пункт", — говорится в сообщении полиции.

Как уточняет МВД Коми, мошенник также сообщал женщине, что по дороге в Россию оказался на Украине, где был задержан как гражданин США. Его переписка с потерпевшей прекратилась после очередного денежного перевода.

"Общая сумма похищенных обманом средств превысила 174 тысячи рублей. В настоящее время по данному факту проводится проверка", — информирует МВД.