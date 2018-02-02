СК показал наручники и цепь, которыми мать приковывала дочь в Рошале

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал фото наручников и цепи, которыми мать, по ее же словам, приковывала свою взрослую дочь во время наркотических ломок в подмосковном Рошале.
По данным следователей, 27 января женщина поступила без сознания в больницу, где позднее скончалась. На теле женщины имелись следы в области запястий и кровоподтеки в области головы, характер и происхождение которых устанавливаются.
Следствие возбудило уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. При этом достоверных данных о том, что смерть женщины носит криминальный характер, в настоящее время нет, подчеркивает СК.
Следствием установлено, что продолжительное время женщина употребляла наркотики. Мать погибшей призналась, что приковывала ее в моменты наркотической ломки. Наручники и цепь, которые, по данным следствия, будут приобщены к вещественным доказательствам по делу, испачканы кровью. Цепь застегивалась на небольшой навесной замок.
Окончательный вывод о причине смерти женщины, по данным СК, можно будет сделать после получения результатов комиссионных лабораторных анализов.