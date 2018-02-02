Нацмедпалата готова провести независимую экспертизу по делу Мисюриной

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Национальной медицинской палате просят привлечь ее специалистов к экспертизе вопросов, связанных с делом Елены Мисюриной, говорится в заявлении президиума палаты.

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице. По данным следствия, проводя пациенту трепанобиопсию, Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.

Прокуратура ЮЗАО Москвы в среду попросила отменить приговор Мисюриной, поскольку следствие проходило с нарушениями, а доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о ее виновности.

В организации сообщили, что просят "привлечь Национальную медицинскую палату к экспертизе всего комплекса вопросов, связанных с историей доктора Елены Мисюриной".

"НМП готова по запросу адвокатов или суда создать комплексную комиссию, с привлечением ведущих специалистов, для подготовки независимого заключения", — говорится в заявлении.

В палате констатировали, что следственные органы, прокуратура и суды в последнее время резко увеличили привлечение врачей к ответственности, в том числе и к уголовной.

"Считаем, что сколько прихрамывающую лошадь ни стегай, она не побежит быстрее. Можно пересажать всех врачей, но от этого качество оказания медицинской помощи не улучшится и лечить просто будет некому", — говорится в заявлении.

Как отметили в Национальной медицинской палате, нужно резко повысить квалификацию медицинских работников через систему разных форм обучения и систему допуска к профессии или отдельным компетенциям, с периодическим подтверждением своего квалификационного уровня. И этим должны заниматься профессиональные медицинские организации.

"Важным является введение возможности исключения из созданного единого объединения врачей страны тех, кто нарушает профессиональные рекомендации и этические нормы, и лишения права им заниматься профессиональной деятельностью, как это сделано во многих странах мира. Это более существенно, чем тюрьма. В тюрьме врач квалификацию не повысит. За неумышленные осложнения различных манипуляций нигде в мире в тюрьму не сажают. Существуют иные формы наказания. Мы за объективную оценку профессиональной деятельности врачей", — добавили в палате.