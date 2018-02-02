Нацмедпалата готова провести независимую экспертизу по делу Мисюриной

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Национальной медицинской палате просят привлечь ее специалистов к экспертизе вопросов, связанных с делом Елены Мисюриной, говорится в заявлении президиума палаты.
Прокуратура ЮЗАО Москвы в среду попросила отменить приговор Мисюриной, поскольку следствие проходило с нарушениями, а доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о ее виновности.
В организации сообщили, что просят "привлечь Национальную медицинскую палату к экспертизе всего комплекса вопросов, связанных с историей доктора Елены Мисюриной".
"НМП готова по запросу адвокатов или суда создать комплексную комиссию, с привлечением ведущих специалистов, для подготовки независимого заключения", — говорится в заявлении.
В палате констатировали, что следственные органы, прокуратура и суды в последнее время резко увеличили привлечение врачей к ответственности, в том числе и к уголовной.
"Считаем, что сколько прихрамывающую лошадь ни стегай, она не побежит быстрее. Можно пересажать всех врачей, но от этого качество оказания медицинской помощи не улучшится и лечить просто будет некому", — говорится в заявлении.
"Важным является введение возможности исключения из созданного единого объединения врачей страны тех, кто нарушает профессиональные рекомендации и этические нормы, и лишения права им заниматься профессиональной деятельностью, как это сделано во многих странах мира. Это более существенно, чем тюрьма. В тюрьме врач квалификацию не повысит. За неумышленные осложнения различных манипуляций нигде в мире в тюрьму не сажают. Существуют иные формы наказания. Мы за объективную оценку профессиональной деятельности врачей", — добавили в палате.