На Ставрополье дознавателя подозревают в получении взятки от иностранца

НАЛЬЧИК, 2 фев – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении дознавателя районного отдела полиции, подозреваемого в получении взятки от иностранца, сообщает региональный СУСК РФ.

"По данным следствия, в декабре 2017 года дознаватель отдела МВД России по Ипатовскому району, расследуя уголовное дело в отношении гражданина иностранного государства, подозреваемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью, предложил ему за 50 тысяч рублей укрыть сведения о наличии решения суда о выдворении его за пределы РФ", — говорится в сообщении.

По версии следователей, через несколько дней полицейский получил от иностранца, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, оговоренную сумму денег, после чего был задержан.

По данному факту по материалам УФСБ РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки" УК РФ, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

"В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — отмечает ведомство.

В пресс-службе ГУМВД по Ставропольскому краю сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. "По ее результатам будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении сотрудником службы в органах внутренних дел, он также понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством", — отметили в МВД.