Москвич, ехавший на автомобиле в Архангельск, насмерть замерз в лесу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку после обнаружения в лесу под Архангельском тела жителя Москвы, ехавшего в Архангельск и замерзшего насмерть в 6 километрах от своего автомобиля, сообщило в пятницу СУСК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
В ходе судебно-медицинской экспертизы признаков насильственной смерти не обнаружено. Процессуальное решение будет принято по итогам доследственной проверки, информирует региональное следственное управление.
Как уточняет СУСК, еще один случай гибели от переохлаждения был зафиксирован в регионе 30 января, когда у частного дома в поселке Рембуево Холмогорского района было обнаружено тело 61-летнего местного жителя.
"Предварительная причина смерти — общее переохлаждение организма. Есть основания полагать, что на момент гибели пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения", — отмечает следственное управление.
По этому факту также проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.