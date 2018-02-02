Москвич, ехавший на автомобиле в Архангельск, насмерть замерз в лесу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку после обнаружения в лесу под Архангельском тела жителя Москвы, ехавшего в Архангельск и замерзшего насмерть в 6 километрах от своего автомобиля, сообщило в пятницу СУСК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"В январе текущего года проводились поисковые мероприятия по розыску 31-летнего жителя… Москвы, который на автомобиле выехал из столицы в… Архангельск. Мужчина последний раз выходил на связь в районе деревни Звоз Холмогорского района, 20 января… сотрудники полиции обнаружили автомобиль потерпевшего, а на следующий день в 6 километрах от транспортного средства нашли в лесу тело разыскиваемого. По предварительным данным, погибший, по неизвестным причинам покинувший автомобиль, заблудился в лесу и замерз", — говорится в сообщении.

В ходе судебно-медицинской экспертизы признаков насильственной смерти не обнаружено. Процессуальное решение будет принято по итогам доследственной проверки, информирует региональное следственное управление.

Как уточняет СУСК, еще один случай гибели от переохлаждения был зафиксирован в регионе 30 января, когда у частного дома в поселке Рембуево Холмогорского района было обнаружено тело 61-летнего местного жителя.

"Предварительная причина смерти — общее переохлаждение организма. Есть основания полагать, что на момент гибели пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения", — отмечает следственное управление.

По этому факту также проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.