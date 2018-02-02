В Чувашии в квартире нашли тела семьи затворников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев – РИА Новости. Тела трех человек, которые, предположительно, умерли более месяца назад, обнаружены в квартире в одном из домов в городе Шумерля, сообщило в пятницу СУСК РФ по Чувашии.

"В своей трехкомнатной квартире, расположенной на первом этаже одного из многоквартирных жилых домов по улице Карла Маркса в городе Шумерля, обнаружены тела 81-летней женщины, а также двух ее сыновей в возрасте 40 и 42 лет. По данному факту Шумерлинским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Чувашии проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По информации следственного управления, семья вела затворнический образ жизни, с соседями практически не общалась, 42-летний мужчина состоял на учете у психиатра. На неоднократные предложения социальных служб о предоставлении им социального работника для патронажа они категорически отказывались, уточняет ведомство.

Последний раз их видели живыми в конце декабря 2017 года. "Первого февраля участковый уполномоченный полиции, социальный и медицинский работники в очередной раз пришли для проверки условий жизни семьи, однако поскольку дверь им вновь никто не открыл, квартира была вскрыта, после чего тела умерших были обнаружены в разных комнатах… По предварительным данным, они скончались более месяца назад… Каких-либо следов незаконного проникновения в жилище со стороны посторонних лиц не обнаружено, объективных признаков, которые могли бы свидетельствовать о насильственном характере смерти умерших, не имеется", — отмечает СУСК.

В настоящее время для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Следственное управление также сообщает, что "в квартире практически полностью отсутствовали продукты питания, однако имелись достаточные денежные средства для их приобретения".