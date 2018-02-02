На Урале задержали по "горячим следам" преступника, ранившего полицейского

МОСКВА / ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Сотрудники МВД России в пятницу по "горячим следам" задержали подозреваемого в нападении с ножом на полицейского в Свердловской области, сообщает пресс-центр МВД России.
Как уточнил региональный СУСК, нападавший ранил полицейского ножом в области головы, шеи и спины.
По данным МВД, на поиски злоумышленников был ориентирован весь личный состав территориального подразделения органов внутренних дел. По "горячим следам" сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемых и изъяли орудие преступления – нож.
Следователи по факту возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Как уточняет СУСК, нападавшему грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненное.