На трассе в Самарской области перевернулась фура, перевозившая нефть

САМАРА, 2 фев — РИА Новости. Разлив нефти произошел в пятницу на обводной дороге Самары в результате столкновения двух большегрузов, сообщила пресс-служба ГУМВД по Самарской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в 7.20 на 37-м километре обводной дороги Самары. Автомобиль Scania, перевозивший нефтепродукты, выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся без груза автомобилем Scania, после чего съехал кювет и опрокинулся.

"В результате ДТП произошел разлив перевозимого груза (нефти)", — говорится в сообщении ГУМВД.

Сообщается, что сотрудники ГИБДД оградили место ДТП и организовали бесперебойное движение транспорта. Сотрудники частной компании, которой принадлежит большегруз, приступили к сбору разлитой нефти и перекачки ее в другую автомашину.