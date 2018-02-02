На трассе в Самарской области перевернулась фура, перевозившая нефть

САМАРА, 2 фев — РИА Новости. Разлив нефти произошел в пятницу на обводной дороге Самары в результате столкновения двух большегрузов, сообщила пресс-служба ГУМВД по Самарской области.
"В результате ДТП произошел разлив перевозимого груза (нефти)", — говорится в сообщении ГУМВД.
Сообщается, что сотрудники ГИБДД оградили место ДТП и организовали бесперебойное движение транспорта. Сотрудники частной компании, которой принадлежит большегруз, приступили к сбору разлитой нефти и перекачки ее в другую автомашину.