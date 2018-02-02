В Омске более 500 человек эвакуировали из школы из-за пожара

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Свыше 500 человек эвакуировали в пятницу днем из здания школы в Омске после возгорания в медицинском кабинете, занятия в учебном заведении отменены, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

В Омске около двух часов дня произошел пожар в средней школе №37, расположенной по адресу ул. Чокана Валиханова, 17. В здании образовательного учреждения сильное задымление. По предварительным данным, возгорание началось в медицинском кабинете. https://t.co/cMqGUdELWh pic.twitter.com/o1wVqF6PpF — 12 Канал (Омск) (@GTRK_Omsk) 2 февраля 2018 г.

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"После пожара на первом этаже в медицинском кабинете школы №37 по адресу: улица Чокана Валиханова, дом 17 эвакуированы более 500 человек", — сказал собеседник агентства, добавив, что возгорание уже локализовано на площади 10 квадратных метров.

По его словам, учебный процесс в школе из-за инцидента завершен, учащиеся отпущены по домам. Обстоятельства пожара выясняются.

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