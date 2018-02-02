ФСБ рассказала, как выследила участников боя у высоты 776 в Чечне

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Двух участников боя у высоты 776 в Чечне (2000 год) нашли благодаря показаниям уже осужденных боевиков, а также имеющимся фотографиям и видеосъемкам, сообщает в пятницу ФСБ РФ.
"В ходе опроса девяти участников указанного нападения, отбывающих наказание в местах лишения свободы, были получены показания о ролевом участии Фаизибека Амангазиева и Арслана Валиева в совершенном преступлении", — говорится в релизе.
Опознали боевиков по фотографиям и видеосъемкам. Представленные материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела Главным следственным управлением СК РФ по Северному Кавказу. Приговор выносил Верховный суд Чечни.
Ранее девять участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины – член запрещенной в России организации "УНА-УНСО" Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы.