ФСБ рассказала, как выследила участников боя у высоты 776 в Чечне

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Двух участников боя у высоты 776 в Чечне (2000 год) нашли благодаря показаниям уже осужденных боевиков, а также имеющимся фотографиям и видеосъемкам, сообщает в пятницу ФСБ РФ.

По итогам завершившегося недавно процесса жители Ставропольского края Фаизбек Амангазиев и Арслан Валиев приговорены к 16 и 15,5 годам колонии строгого режима. Суд установил, что 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды Шамиля Басаева и Хаттаба они участвовали в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ РФ в районе села Улус-Керт на высоте 776.0.

"В ходе опроса девяти участников указанного нападения, отбывающих наказание в местах лишения свободы, были получены показания о ролевом участии Фаизибека Амангазиева и Арслана Валиева в совершенном преступлении", — говорится в релизе.

Опознали боевиков по фотографиям и видеосъемкам. Представленные материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела Главным следственным управлением СК РФ по Северному Кавказу. Приговор выносил Верховный суд Чечни.

Боевики нападали на псковских десантников с трех сторон, "при этом Амангазиев и Валиев, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих", отмечали в СК РФ. В ходе боя, который длился до утра 1 марта, погибли 84 военнослужащих.

Ранее девять участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины – член запрещенной в России организации "УНА-УНСО" Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы.