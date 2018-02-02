В Казани осудили участников группировки за использование рабского труда

КАЗАНЬ, 2 фев — РИА Новости. Кировский районный суд Казани приговорил семерых молодых людей к срокам от двух лет двух месяцев до 9 лет лишения свободы за использование рабского труда, вымогательства, разбои и другие тяжкие преступления, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 21-летнего Ихтиёра Матчанова и шестерых жителей Казани 1999-2002 годов рождения", — говорится в сообщении.

По данным регионального следственного управления, в зависимости от роли каждого подсудимые признаны виновными в грабежах, разбоях, вымогательствах, насильственных действиях сексуального характера, использовании рабского труда, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

По данным МВД Татарстана, к моменту задержания в октябре 2016 года лишь один подозреваемый был совершеннолетним, остальным было по 15-17 лет. Пятеро из них состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, при этом двое ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение краж.

Следствием и судом установлено, что в январе 2016 года на территории Кировского района Казани Матчанов создал из числа несовершеннолетних знакомых группу для поднятия криминального авторитета и совершения различных преступлений. За время ее существования, а также вне состава преступной группы, обвиняемыми, как установлено, совершен ряд грабежей, разбоев и иные тяжкие и особо тяжкие преступления.

Так, летом и осенью 2016 года по указанию обвиняемых трое жителей Адмиралтейской слободы в возрасте 15, 19 и 28 лет под угрозой физической расправы и сексуального насилия откапывали из песка на берегу Волги детали баржи, которые в дальнейшем сдавались в пункт приема металла. Кроме того, летом 2016 года обвиняемые заставляли 15-летнего подростка ежедневно мыть детский аттракцион в Адмиралтейском саду. По данным следствия, чтобы склонить одного из потерпевших к рабскому труду обвиняемые совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Суд приговорил обвиняемых к лишению свободы на срок от двух лет двух месяцев до 9 лет, сообщает ведомство.