В приговоре Белых следовало учесть состояние его здоровья, считает Кудрин

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что в приговоре экс-губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному на 8 лет, следовало учесть состояние его здоровья.

"В деле Белых, помимо прочего, проявился самый антигуманный недостаток нашей правоохранительной системы – отсутствие милосердия к человеку с заболеванием", — написал Кудрин в Twitter.

Ранее зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева заявила РИА Новости, что "с учетом всех его болезней и отсутствия ухода врачей в колонии он восемь лет там просто не проживет". Она отмечала, что при болезни экс-губернатора Кировской области "ему нужен постоянный контроль сахара, давления и так далее".

Пресненский суд Москвы в четверг приговорил к 8 годам колонии строгого режима бывшего губернатора Кировской области Белых по делу о взятках. Ему вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК РФ, в 2011-2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса. Через год, как считает СК РФ, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро. По первому эпизоду суд его оправдал. Суд также назначил Белых 48,2 миллиона рублей штрафа.

В деле Белых, помимо прочего, проявился самый антигуманный недостаток нашей правоохранительной системы – отсутствие милосердия к человеку с заболеванием. — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 2 февраля 2018 г.

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