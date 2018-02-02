В Мурманске маршрутка въехала в остановку

МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Водитель маршрутного автобуса в Мурманске не сумел вовремя затормозить при подъезде к остановке, машина врезалась в остановочный комплекс, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Мурманской области.

"Водитель подъезжал к остановке, по всей видимости, не смог вовремя затормозить на льду и на низкой скорости въехал в остановочный павильон. Погибших и пострадавших нет", — сообщили в ведомстве.

Фотографию ДТП разместили пользователи социальной сети ВКонтакте в группе "Мурманск", которые отмечают, что этот участок дороги покрыт ледяной коркой.

Восьмого декабря прошлого года водитель внедорожника Toyota Land Cruiser потерял сознание и въехал в остановку "Улица Беринга" в Мурманске, два человека были осмотрены врачами на месте, водитель госпитализирован.