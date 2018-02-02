Эксперт назвал беспрецедентным решение отпустить Нурматова в Германию

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Адвокат Александр Карабанов назвал правильным примером, беспрецедентным в хорошем смысле, решение Мосгорсуда выпустить журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз) в "третью страну" и не выдворять его в Узбекистан.

"Это решение абсолютно беспрецедентно в хорошем смысле слова. Наши суды опирались на решение ЕСПЧ. Я считаю это правильным прецедентом для правосудия", — сказал Карабанов РИА Новости.

Изначально речь шла о принудительном выдворении Нурматова, незаконно находившегося в России, в Узбекистан, однако в "Новой газете" опасались, что власти этой республики начнут преследовать журналиста. Пройдя множество судебных инстанций, защита добилась, чтобы Нурматова не депортировали на родину, а разрешили уехать в любую страну, где его согласны принять.

Адвокат журналиста Даниил Хаймович на сегодняшнем заседании суда отмечал, что Нурматов уже купил билеты и оформил необходимые документы, чтобы выехать в Германию.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без документов, удостоверяющих личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного за вербовку в радикальную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра" (запрещена в России).

В "Новой газете" отказывались верить, что Нурматов — радикальный исламист. По данным издания, Нурматов был задержан в России по требованию узбекских властей, а из Узбекистана уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать".

Редакция "Новой газеты" ранее обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой не выдворять Нурматова из страны, отметив, что родственники журналиста живут в России, он учился в РФ и прекрасно владеет русским языком. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль обращал внимание миграционных властей на ситуацию с выдворением Нурматова, но, по его словам, "ситуация непростая, есть нарушения, на которые сложно закрыть глаза".