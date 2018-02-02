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Приговор Белых мог быть строже при учете моральных аспектов, заявил депутат

Сюжет:
Приговор Никите Белых (22)
12:4702.02.2018
07790
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев – РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Кировской городской думе Владимир Журавлев считает, что бывший губернатор Никита Белых своим поступком нанес удар по госсистеме, по поддержавшим его людям, и если бы Уголовный кодекс оценивал моральные аспекты, то приговор мог быть несколько строже.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Неприкасаемых нет": депутат прокомментировал приговор Никите Белых

Пресненский суд Москвы в четверг приговорил к 8 годам колонии строгого режима бывшего губернатора Кировской области Белых по делу о взятках. Ему вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК РФ, в 2011-2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса. Через год, как считает СК РФ, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро. По первому эпизоду суд его оправдал. Суд также назначил Белых 48,2 миллиона рублей штрафа.

"Я считаю, что своим поступком Никита Юрьевич (Белых) нанес удар по государственной системе, по тем людям, которые его поддержали и выбрали главой региона. И пусть эти моральные аспекты дела Уголовный кодекс не оценивает при вынесении приговора, с точки зрения морали, я считаю, они не менее важны, поэтому, на мой взгляд, приговор мог быть несколько строже", — сказал Журавлев РИА Новости.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Будем бороться": защита Белых намерена обжаловать приговор
По его словам, в прошлом году был вынесен обвинительный приговор экс-директору "Кировской региональной ипотечной корпорации" ("КРИК") за получение взятки в 5 миллионов рублей. Его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима. Белых, продолжил собеседник агентства, за взятку в 400 тысяч евро, которая почти в 6 раз больше, – к 8 годам строгого режима.

"Хотя статья у них одинаковая – получения взятки в особо крупном размере – естественно, возникают вопросы к справедливости наказания. Я уже не говорю о том, что при совершении преступлений на этих должностях разная степень общественной опасности. "КРИК" — это хозяйствующий субъект, и должность директора, с точки зрения государства, достаточно маленькая. Другое дело – должность губернатора", — добавил депутат.

По его мнению, вина Белых была полностью доказана. "Бывает довольно сложно оценивать уголовные дела, не зная в полной мере всей доказательной базы. Но по тем эпизодам, что вменялись Никите Юрьевичу, я считаю, его вина была полностью доказана. Другой вопрос, что эпизодов в его деле могло быть намного больше… и их хватило бы лет на 20 лишения свободы. Но по нынешним эпизодам, я считаю, что 10 лет лишения свободы было бы справедливым наказанием. Говоря об этом, я прежде всего исхожу из правоприменительной практики", — отметил Журавлев.

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