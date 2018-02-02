В Москве на чердаке дома обнаружили мумию мужчины

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Мумифицированные останки неизвестного мужчины, умершего около года назад, нашли на чердаке дома на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Прибывшие на место полицейские на чердаке дома обнаружили мумифицированный, частично скелетированный труп неизвестного мужчины, умершего около года назад", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД России по Москве РИА Новости, в свою очередь, подтвердили факт обнаружения тела по адресу Рязанский проспект, дом 60. По данному факту правоохранителями проводится проверка.