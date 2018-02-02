Белых надеется на оправдание суда апелляционной инстанции

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, которого Пресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима, надеется, что суд апелляционной инстанции вынесет оправдательный вердикт, сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

"Никита Юрьевич воспринял приговор с надеждой. Его позиция неизменна была с самого начала, он не признавал вину и не признает ее. Надеемся, что суд апелляционной инстанции оправдает его", — сказал Грохотов.

В ходе вынесения приговора суд признал Белых виновным в получении взятки от предпринимателя Юрия Судгаймера, однако оправдал его по второму эпизоду получения денег – от бизнесмена Альберта Ларицкого.

Пресненский суд Москвы в четверг приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятках и штрафу в размере свыше 48 миллионов рублей. Он также на три года лишен права занимать должности на госслужбе.