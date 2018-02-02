В Чебоксарах нашли младенца в мусорном контейнере

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев – РИА Новости. Житель Чебоксар в пятницу обнаружил в мусорном контейнере новорожденную девочку, сейчас ребенок находится в больнице, сообщает СУСК по Чувашии.

"Утром 2 февраля в городе Чебоксары в мусорном контейнере между домами № 17 и 19 по улице Энгельса местный житель обнаружил завернутую в ткань новорожденную девочку. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Чебоксары СУ СКР по Чувашии незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 – статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", — говорится в сообщении.

Ребенок госпитализирован в лечебное учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь, отмечает следственное управление.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причастных к этому. "На место происшествия выехали заместитель руководителя следственного управления СК России по Чувашской Республике, а также опытные следователи-криминалисты. Продолжается тщательный осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская, а также решается вопрос о назначении генетической и других судебных экспертиз", — уточняет ведомство.