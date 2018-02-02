СК завел дело после смерти женщины, которую мать приковывала к батарее

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти 37-летней жительницы города Рошаль, которую, как ранее сообщали в СМИ, мать держала на цепи и избивала за разгульный образ жизни, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.

Ранее в СМИ появилась информация, что мать в Подмосковье держала на цепи и якобы избивала свою взрослую дочь за ее разгульный образ жизни. По данным следователей, 27 января женщина поступила без сознания в больницу, где позднее скончалась. Установлено, что продолжительное время она употребляла наркотики. На теле женщины имелись следы в области запястий и кровоподтеки в области головы, характер и происхождение которых устанавливается.

"В целях объективного установления всех обстоятельств произошедшего и установления истины… возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 37-летней жительницы города Рошаль", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что достоверных данных о том, что смерть женщины носит криминальный характер, в настоящее время нет.

"Окончательный вывод о причине смерти можно будет сделать после получения результатов комиссионных лабораторных анализов. Запланировано проведение ряда допросов. Расследование уголовного дела продолжается", — отметили в пресс-службе регионального СК.