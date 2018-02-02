Суд в Петербурге наказал группу подростков за унижение сверстницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Суд назначил восьми подросткам 16-17 лет наказание в виде лишения свободы в воспитательной колонии и обязательных работ за умышленное избиение и унижение сверстницы, снятые на камеру, сообщает в пятницу прокуратура Санкт-Петербурга.

Как установил суд, в январе 2017 года в Колпинском районе Петербурга пятеро молодых людей и три девушки договорились об избиении потерпевшей, с которой у девушек сложились плохие отношения. Она "под надуманным предлогом" была приглашена на встречу, а затем избита юношами в безлюдном месте.

"Подростки стали наносить пострадавшей удары ногами и руками по различным частям тела, бить головой о металлические ворота гаража. Своими действиями они причинили ей вред здоровью средней тяжести. При этом процесс совершения преступления подсудимые фиксировали на камеру мобильного телефона. Один из подростков обрезал ножом прядь волос с головы потерпевшей, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью в ее адрес. Еще два других участника группы похитили… ее мобильный телефон и деньги на карманные расходы", — отмечает городская прокуратура.

Как уточняет ведомство, в зависимости от степени участия в преступлении подростки признаны виновными по статьям "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего лица или иного, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, из одежды, сумки, ручной клади".

"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга… с учетом мнения государственного обвинителя, данных о личности несовершеннолетних подсудимых, их возраста на момент совершения преступлений и роли каждого участника назначил наказание двум (подсудимым) в виде 1 года лишения свободы в воспитательной колонии, а остальным — в виде обязательных работ от 90 до 140 часов", — информирует надзорное ведомство.

Приговор не вступил в законную силу, уточняет прокуратура Петербурга.