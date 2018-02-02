МЧС продолжит поиски пропавшего в Японском море судна "Восток" в субботу

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Самолеты МЧС РФ в субботу, как ожидается, продолжат поиски судна "Восток", пропавшего в Японском море, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Ранее активная фаза поисков была остановлена, но МЧС приняло решение продолжить искать судно с помощью авиации.

"Оба самолета Бе-200 в пятницу вернулись с поисков в районе, ничего не найдено. Завтра, как ожидается, поиски авиацией будут продолжены", — сказал собеседник.

По его словам, в районе также работают транспортные рефрижераторы "Озерск", "Канариан Рифер" и рыболовное судно "Шанс-103".

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту находились 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. На месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Позже были найдены два плота, людей на них не оказалось.