Под Воронежем при пожаре в доме погибли три женщины

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Три женщины погибли при пожаре в частном доме в селе Рождественское Воронежской области, возбуждено уголовное дело, сообщил региональный СУСК в пятницу.

"По предварительным данным, 2 февраля 2018 года во времянке, расположенной на территории домовладения по улице Советская села Рождественское … после тушения пожара сотрудниками пожарно-спасательных подразделений обнаружены тела трех женщин в возрасте 80, 64 и 58 лет со следами термического воздействия", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Уточняется, что сотрудники СК осмотрели место происшествия, изъяли предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела.

"Совместно со следователями-криминалистами и сотрудниками МЧС проводится дополнительный осмотр домовладения, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, с целью установления причины смерти погибших", — сообщает следственное управление. Для выяснения точной причины возникновения пожара назначена пожаро-техническая экспертиза.