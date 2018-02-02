Под Воронежем при пожаре в доме погибли три женщины

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Три женщины погибли при пожаре в частном доме в селе Рождественское Воронежской области, возбуждено уголовное дело, сообщил региональный СУСК в пятницу.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Уточняется, что сотрудники СК осмотрели место происшествия, изъяли предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела.
"Совместно со следователями-криминалистами и сотрудниками МЧС проводится дополнительный осмотр домовладения, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, с целью установления причины смерти погибших", — сообщает следственное управление. Для выяснения точной причины возникновения пожара назначена пожаро-техническая экспертиза.