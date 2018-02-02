Под Смоленском в ДТП с автобусом пострадали пять человек

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пять человек пострадали, по уточненным данным, при столкновении автобуса с легковым автомобилем на федеральной автодороге М-1 "Беларусь" в Смоленской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее УМВД по региону сообщало о двух госпитализированных пассажирах автобуса после ДТП.

"В больницу для осмотра доставлены пять человек", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ, на 376-м километре трассы М-1 столкнулись автобус Mercedes и автомобиль Peugeot. Имеются пострадавшие, которым оказана первая помощь с последующей госпитализацией в лечебное учреждение.