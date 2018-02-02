СК возбудил дело после смерти ребенка в самарской больнице

САМАРА, 2 фев — РИА Новости. Следователи в Самаре возбудили уголовное дело после того, как в реанимации одной из больниц скончался ребенок, сообщило в пятницу региональное следственное управление СК РФ.

Малолетняя девочка 24 декабря 2017 года с высокой температурой была доставлена в реанимационное отделение, где, по данным следствия, скончалась от полиорганной недостаточности, острого серозно-гнойного менингита неясной этиологии. Следствием установлено, что ранее родители девочки обращались в медицинское учреждение, однако врачи оснований для госпитализации не нашли.

"По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении СУСК.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.