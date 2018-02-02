Источник сообщил о задержании главного архитектора Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 2 фев — РИА Новости. Силовики задержали главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова в рамках уголовного дела, расследуемого в отношении арестованного мэра города Мусы Мусаева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"После обысков в доме главного архитектора силовики его задержали. Задержание было проведено в рамках уголовного дела в отношении мэра Мусаева", — рассказал собеседник агентства.

В январе 2018 года Мусаев был арестован по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в марте 2016 года он, зная, что участок площадью около 17,5 гектара является собственностью республики, незаконно подписал постановление о предоставлении его в собственность ОАО "АСПК" за 1,1 миллиона рублей. Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость этого земельного участка превышает 81 миллион рублей. Ессентукский городской суд 26 января временно отстранил Мусаева от должности.