В районе Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6

КРАСНОДАР, 2 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в акватории Черного моря в Туапсинского районе в четверг вечером, жертв и разрушений нет, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Информация о землетрясении в посёлке Ольгинка Туапсинского района поступила спасателям около 21.00 мск в четверг.

"При уточнении информации в ФГБУН Геофизическая служба РАН города Обнинск было установленно, что произошло сейсмособытие. Магнитуда 3,6. Эпицентр в акватории Черного моря на удалении 20 километров от берега… на глубине 10 километров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что жители района толчки не ощущали, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не производилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.