Пьяный житель Югры обстрелял из ружья машину соседа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 фев — РИА Новости. Нетрезвый житель Нефтеюганского района ХМАО обстрелял из ружья автомобиль соседа после ссоры, никто не пострадал, сообщили в пятницу в региональном управлении МВД РФ.

Инцидент произошел в поселке Сивысь-Ях. В полицию с жалобами на выстрелы обратились местные жители, отметили в УМВД. Сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место происшествия, установили стрелявшего — им оказался ранее неоднократно судимый 52-летний житель поселка.

"Полицейские выяснили, что подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с соседями, вышел на улицу с ружьем и произвел несколько выстрелов по автомобилю, принадлежащему соседу, и в воздух. В результате незаконных действий никто не пострадал", — заявили в ведомстве.

По информации управления МВД, мужчина уже находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Весной прошлого года в соседнем Сургутском районе на фоне ссоры с соседями взялся за ружье местный пенсионер, который застрелил предпринимателя и его знакомую на территории дачного кооператива, еще двоим, в том числе ребенку, во время стрельбы удалось спастись. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту двойного убийства.