В Ростове-на-Дону отложили слушание по делу возможного члена банды Басаева

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в пятницу отложил на 13 февраля слушание по делу Бадрудди Даудова, обвиняемого в участии в теракте с захватом заложников в Буденновске в 1995 году, из-за литерных мероприятий в системе МВД и нацгвардии, сообщила журналистам представитель суда Алена Катькало.

Суд 23 января приступил к слушанию дела Даудова по существу. На 2 февраля был назначен допрос свидетелей.

"Процесс отложен до 13 февраля 10.00 мск в связи с проведением литерных мероприятий в системе МВД и войсках нацгвардии", — сказала Катькало, уточнив, что, соответственно, не может быть обеспечена безопасность участников судебного процесса.

В декабре 2017 года заместитель генпрокурора Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу уроженца Чечни Даудова. Он обвиняется в захвате заложников, участии в банде и теракте, сообщал СК. Дело было направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд.

В июне 1995 года более 160 боевиков на трех грузовиках и "Жигулях" беспрепятственно въехали в Буденновск (Ставропольский край), преодолев 52 блокпоста и КПП. По данным СК, террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а террористической группе дали возможность уйти в Чечню.

После нападения президент Борис Ельцин отправил в отставку главу МВД Виктора Ерина, директора ФСБ Сергея Степашина и министра по делам национальностей и региональной политике Николая Егорова. Был принят специальный закон о борьбе с терроризмом, запрещающий удовлетворять требования бандитов.

Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения. Так, в декабре прошлого года Северо-Кавказской окружной военный суд приговорил Магомеда Маздаева к 13 годам, а Рамзана Белялова к 15 годам колонии общего режима.