После ДТП в Челябинске госпитализировали трех человек

ЧЕЛЯБИНСК, 2 фев – РИА Новости. Три человека госпитализированы после ДТП, которое случилось в пятницу утром в Челябинске, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным областной полиции, ДТП произошло в пятницу в 07.45 (05.45 мск) в Челябинске. Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем той же марки. В результате ДТП, по предварительной информации, погибли четыре человека.

"В лечебные учреждения были доставлены три человека, по результатам осмотра двое мужчин были направлены на амбулаторное лечение. Для оказания помощи пострадавшим гражданам, а также их родственникам также направлены 3 специалиста психологической службы "чрезвычайного" ведомства Южного Урала", — говорится в сообщении.

Автомобильное движение на участке дороги осуществляется в штатном режиме, уточняется в сообщении.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекалось 33 человека и 11 единиц техники, добавляет пресс-центр.