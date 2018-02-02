В Кузбассе осудили мужчину, угрожавшего убить врача

КЕМЕРОВО, 2 фев — РИА Новости. Мировой судья Таштагольского района в Кемеровской области на полгода ограничил свободу мужчине, который в пьяном виде с газовым пистолетом угрожал убийством врачу-терапевту, сообщает в пятницу региональная прокуратура.

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По данным ведомства, инцидент произошел осенью 2017 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 62-летний житель Новокузнецка обратился в Таштагольскую районную больницу, чтобы получить направление на лечение в новокузнецком медучреждении.

"Врач-терапевт разъяснила ему, что направление на лечение можно выдать после обследования и результатов анализов. Не желая ждать, разозлившись, мужчина высказал угрозу убийством в адрес медицинского работника, после чего направил на нее газовый пистолет", — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, увидев пистолет и учитывая пьяное состояние мужчины, потерпевшая восприняла его слова и действия как реальную угрозу для своей жизни.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся и принес извинения.

"Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ ("угроза убийством") и назначил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу", — уточнили в прокуратуре.