В Кузбассе осудили мужчину, угрожавшего убить врача

КЕМЕРОВО, 2 фев — РИА Новости. Мировой судья Таштагольского района в Кемеровской области на полгода ограничил свободу мужчине, который в пьяном виде с газовым пистолетом угрожал убийством врачу-терапевту, сообщает в пятницу региональная прокуратура.
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"Врач-терапевт разъяснила ему, что направление на лечение можно выдать после обследования и результатов анализов. Не желая ждать, разозлившись, мужчина высказал угрозу убийством в адрес медицинского работника, после чего направил на нее газовый пистолет", — говорится в сообщении.
Как выяснили правоохранители, увидев пистолет и учитывая пьяное состояние мужчины, потерпевшая восприняла его слова и действия как реальную угрозу для своей жизни.
"Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ ("угроза убийством") и назначил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу", — уточнили в прокуратуре.