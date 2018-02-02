В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту гибели двух мужчин на железнодорожной станции "Перловская" в подмосковных Мытищах, сообщила представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"Следственными органами организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчин на платформе "Перловская" Ярославского направления Московской железной дороги", — сказала она.

Как отметила Марковская, двое мужчин были сбиты электричкой, следующей маршрутом "Москва — Фрязино" 1 февраля около 19.30. В настоящее время следователем осмотрено место происшествия, опрошены члены локомотивной бригады и очевидцы произошедшего. Также установлена личность одного из пострадавших — мужчины 1975 года рождения. По предварительным данным, погибшие пытались взобраться на вышеуказанную платформу перед приближающейся электричкой.

Марковская сообщила, что в ходе проверки следователи установят обстоятельства происшедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.