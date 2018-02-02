В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту гибели двух мужчин на железнодорожной станции "Перловская" в подмосковных Мытищах, сообщила представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Как отметила Марковская, двое мужчин были сбиты электричкой, следующей маршрутом "Москва — Фрязино" 1 февраля около 19.30. В настоящее время следователем осмотрено место происшествия, опрошены члены локомотивной бригады и очевидцы произошедшего. Также установлена личность одного из пострадавших — мужчины 1975 года рождения. По предварительным данным, погибшие пытались взобраться на вышеуказанную платформу перед приближающейся электричкой.
Марковская сообщила, что в ходе проверки следователи установят обстоятельства происшедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.