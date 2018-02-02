Два пассажира автобуса попали в больницу после ДТП под Смоленском

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Смоленской области в ночь на пятницу, два пассажира автобуса госпитализированы, сообщила РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Наталья Гуреева.

По ее словам, ДТП произошло примерно в 03.30 мск на федеральной трассе М1 "Беларусь".

"Водитель автомобиля Peugeot Boxer не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автобусом. В результате в автобусе два пассажира госпитализированы", — сказала собеседница.

Она уточнила, что после столкновения автобус съехал в кювет. По данным ГУМЧС по региону, в ДТП участвовал автобус МАЗ.

В дежурной части регионального управления ГИБДД РИА Новости рассказали, что после ДТП помощь потребовалась семи пассажирам автобуса, пяти из них госпитализация не потребовалась. Автобус, по данным ведомства, с минскими номерами, ехал из Москвы в Минск. Собеседник агентства не уточнил гражданство пострадавших.