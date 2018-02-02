Житель Челябинской области получил 20 лет колонии за убийство подростка

ЧЕЛЯБИНСК, 2 фев – РИА Новости. Челябинский облсуд в пятницу приговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя города Карабаш Челябинской области, признанного виновным в насилии над подростком, а также его убийстве, сообщила пресс-служба облсуда.

По данным суда, вечером 2 апреля 2017 года Савченко в состоянии алкогольного опьянения в Карабаше пригласил к себе в дом незнакомого подростка, где надругался над ним. При этом мужчина несколько раз ударил мальчика по голове тупым предметом, после чего перенес подростка в заброшенный дом и поджег. От полученных ранений подросток скончался, уточняет суд.

"Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор Сергею Савченко 1990 года рождения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в колонии строгого режима. Дополнительное наказание – ограничение свободы сроком на один год шесть месяцев (исполняется после освобождения из мест лишения свободы)", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетнего, а также в убийстве, добавляется в сообщении.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу родителей убитого компенсацию морального вреда в размере 1,2 миллиона рублей, уточняется в сообщении.

На судебном заседании Савченко вину не признал ни по одному из преступлений, он отрицал свою причастность к убийству, а по обвинению в совершении насильственных действиях сексуального характера от дачи показаний отказался, сообщает суд. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде РФ.