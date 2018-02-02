Кемеровская школьница остается в больнице после случайного ранения ножом

КЕМЕРОВО, 2 фев — РИА Новости. Ученица школы №48 города Кемерово, которая случайно получила ножевое ранение на перемене, остается в больнице, тяжких последствий для ее здоровья нет, сообщил РИА Новости в пятницу представитель регионального следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел в четверг утром на перемене в коридоре школы. Девятиклассник случайно нанес поверхностное ранение 13-летней девочке из седьмого класса, когда демонстрировал одноклассникам принесенный из дома перочинный нож. Школьницу на "скорой" увезли в многопрофильную детскую больницу. По оценкам врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

"К этому моменту девочка по-прежнему находится в больнице на общем обследовании. Специалисты установят степень вреда ее здоровью, но уже точно понятно, что все обошлось без тяжких последствий", — сказал собеседник агентства.

В обстоятельствах случившегося разбираются местная полиция, прокуратура и следователи СУСК.

После инцидента губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к родителям кузбасских школьников с просьбой быть внимательными к своим детям, проверять наличие опасных предметов в сумках и рюкзаках, а также потребовал отстранить от должности директора школы. По результатам служебной проверки от занимаемых должностей освобождены директор образовательного учреждения Татьяна Шатохина и ее заместитель по ОБЖ Ольга Кирякова. Объявлен выговор начальнику управления образования города Кемерово Наталье Дашковской.