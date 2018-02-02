В Подмосковье задержали трех мужчин за отстрел диких животных

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Полицейские в Подмосковье задержали трёх мужчин, подозреваемых в незаконном отстреле диких животных, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе проведения мероприятий сотрудниками ДПС на автодороге "Уваровка-Ивакино-Губино-Можайск" для проверки документов был остановлен автомобиль иностранного производства. В машине находились трое жителей Наро-Фоминского района в возрасте от 34 до 41 года. При досмотре транспортного средства в салоне полицейскими обнаружено и изъято: карабин, зарегистрированный на одного из пассажиров, две гильзы, приспособление для бесшумной стрельбы, патроны, прибор ночного видения, нож с волокнами, похожими на шерсть дикого животного", – сказала она.

Как отметила Петрова, недалеко от места остановки автомобиля полицейские обнаружили три туши благородных оленей и две гильзы. В тушах оленей ветеринар обнаружил две пули того же калибра, что и гильзы. По ее словам, полицейские доставили подозреваемых в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Никто из злоумышленников не признал своей причастности к незаконному отстрелу диких животных. Результаты проведенного исследования показали, что изъятые с места преступления гильзы были отстреляны из оружия, обнаруженного в автомобиле правонарушителей.

Сообщается, что полицейские выявили также два незаконных производства по переработке мяса диких зверей и его реализации в торговых точках московского региона.

Как добавила начальник пресс-службы, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ "Незаконная охота", предусматривающей до двух лет лишения свободы. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время полицейские устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных.