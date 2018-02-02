В Ленинградской области потушили горевшие цистерны

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Две цистерны, горевшие вблизи АЗС во Всеволожском районе Ленинградской области, потушены на площади 500 кв метров, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"По предварительным данным, две цистерны загорелись после разлива топлива в 500 метрах от АЗС. В 06.46 пожар удалось ликвидировать на площади 500 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства возгорания выясняются.

Как сообщает МЧС РФ, огнем были объяты пять цистерн с дизельным топливом. К ликвидации пожара привлечены более шестидесяти человек и 25 единиц техники.