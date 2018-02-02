Самолеты МЧС возобновили поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Два самолета МЧС РФ Бе-200 в пятницу утром возобновили поиски судна "Восток", пропавшего в Японском море, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Ранее активная фаза поисков была остановлена, но МЧС приняло решение продолжить искать судно с помощью авиации.

"Оба самолета Бе-200 вылетели на место поисков. Также на месте работают суда", — сказал собеседник.

По его словам, в районе ищут транспортные рефрижераторы "Озерск", "Канариан Рифер" и рыболовное судно "Шанс-103". В течение суток через район проходили четыре транспортных судна — "Приозерск", "Анатолий Ларин", "Балюзек", "Корсаков", которые также были задействованы в поисках. Согласно данным спасателей, за время поиска авиацией МЧС России обследовано свыше 40 тысяч квадратных километров акватории, судами – почти 23 тысячи.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту находились 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. На месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Позже были найдены два плота, людей на них не оказалось.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".