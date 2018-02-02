МЧС рассказало о поисках пропавшего в Японском море судна "Восток"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Более 63 тысяч квадратных километров акватории обследовано за время поисков промыслового судна "Восток", сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

"С нарастающим итогом за время поиска обследовано: авиацией МЧС России – 40273 квадратных километров, судами – 22943 квадратных километров", — говорится на сайте.

В Японском море продолжается поиск рыболовецкого судна "Восток". Отмечается, что поисковые работы ведутся двумя Бе-200 ЧС Хабаровского и Красноярского авиационных спасательных центров, а также тремя морскими судами — транспортными рефрижераторами "Озерск", "Канариан Рифер" и рыболовным судном "Шанс-103". Также на 2 февраля на 03.00 мск и 03.30 мск запланирован вылет воздушных судов МЧС России.

В ведомстве отмечают, что психологи МЧС РФ оказывают родственникам пропавших информационную поддержку и психологическую помощь. В ГУ МЧС РФ по Приморскому краю развернут Межведомственный оперативный штаб.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту находились 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. На месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Позже были найдены два плота, людей на них не оказалось.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".