МЧС рассказало о поисках пропавшего в Японском море судна "Восток"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Более 63 тысяч квадратных километров акватории обследовано за время поисков промыслового судна "Восток", сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
В Японском море продолжается поиск рыболовецкого судна "Восток". Отмечается, что поисковые работы ведутся двумя Бе-200 ЧС Хабаровского и Красноярского авиационных спасательных центров, а также тремя морскими судами — транспортными рефрижераторами "Озерск", "Канариан Рифер" и рыболовным судном "Шанс-103". Также на 2 февраля на 03.00 мск и 03.30 мск запланирован вылет воздушных судов МЧС России.
В ведомстве отмечают, что психологи МЧС РФ оказывают родственникам пропавших информационную поддержку и психологическую помощь. В ГУ МЧС РФ по Приморскому краю развернут Межведомственный оперативный штаб.
Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".