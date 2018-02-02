Адвокат провел аналогию между приговорами Белых и Улюкаеву

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, получившему в четверг восемь лет колонии строгого режима за взятки, абсурден и аналогичен приговору осужденного ранее экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, считает адвокат Александр Глушенков.

Пресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых по делу о взятках. Экс-губернатору также назначили штраф в 48 миллионов рублей и запретили занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу. Улюкаев был ранее приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Дополнительно 61-летнему Улюкаеву — самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России — был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.

По словам Глушенкова, в обоих случаях ситуация с "контролируемой" взяткой "очень сильно похожа на провокацию".

"Как, в принципе, с Улюкаевым, ситуация аналогичная. Когда дают пакет, условно говоря, Улюкаев думал, там бутылка вина и колбаса, типа такой подарок, ничего не значащий и так далее. А там вдруг оказалось совсем другое. И здесь такая же ситуация (в случае с Белых): тоже дают пакет непонятно с чем, а в итоге оказывается, что это контролируемая взятка, которая фактически под контролем сотрудников правоохранительных органов", — сказал Глушенков РИА Новости.

Эксперт считает, что "по-хорошему дело Белых должно было развалиться, но по непонятной причине дошло до такого состояния, что в итоге был вынесен такой приговор".

"Я считаю, что наказание (Белых) чрезмерное, очень тяжелое… Главное, чтобы он психологически не сломался, несмотря на абсурдность и несправедливость этого приговора", — заключил Глушенков.