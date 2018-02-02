Адвокат провел аналогию между приговорами Белых и Улюкаеву

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, получившему в четверг восемь лет колонии строгого режима за взятки, абсурден и аналогичен приговору осужденного ранее экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, считает адвокат Александр Глушенков.
Дополнительно 61-летнему Улюкаеву — самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России — был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.
По словам Глушенкова, в обоих случаях ситуация с "контролируемой" взяткой "очень сильно похожа на провокацию".
Эксперт считает, что "по-хорошему дело Белых должно было развалиться, но по непонятной причине дошло до такого состояния, что в итоге был вынесен такой приговор".
"Я считаю, что наказание (Белых) чрезмерное, очень тяжелое… Главное, чтобы он психологически не сломался, несмотря на абсурдность и несправедливость этого приговора", — заключил Глушенков.