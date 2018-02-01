На севере Москвы при пожаре на текстильной фабрике погиб человек

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пожар на текстильной фабрике на севере Москвы унес жизнь одного человека, еще один пострадал, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, возгорание произошло вечером 1 февраля на территории текстильной фабрики на Михалковской улице.

"После тушения пожара было обнаружено тело мужчины, один пострадавший доставлен в больницу. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка", — сказала она.

Собеседница агентства добавила, что для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

По данным столичного главка МЧС, возгорание произошло в подвальном помещении реконструируемого складского здания.

"Принятыми мерами возгорание в 17.34 локализовано, а в 17.36 ликвидировано на площади 20 квадратных метров", — сообщает МЧС.