Водитель автобуса после ДТП в Ростовской области помещен под домашний арест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев – РИА Новости. Белокалитвенский городской суд отправил под домашний арест водителя попавшего в ДТП в Ростовской области рейсового автобуса, в котором погибли четыре человека, сообщается на сайте суда.

В среду около 04.00 на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, который ехал по маршруту "Саратов — Ростов". Водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Восемь из них остаются в больницах.

"Белокалитвинским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании Жаркову меры пресечения в виде заключения под стражу. Судом в удовлетворении ходатайства следователя отказано, Жаркову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца", — говорится на сайте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Областная прокуратура сообщала, что будет проверена работа перевозчика рейсового автобуса. Как пояснили РИА Новости в саратовском минтрансе, перед выездом из города автобус прошел технический контроль и был исправен, оба водителя прошли медицинский контроль. Автобус принадлежит ростовской компании "Нейс-Трансфер".