В Улан-Удэ ликвидировали пожар в здании, где находится Сбербанк

Сотрудники МЧС на месте пожара на улице Ключевская в Улан-Удэ. 1 февраля 2018

Сотрудники МЧС на месте пожара на улице Ключевская в Улан-Удэ. 1 февраля 2018

КРАСНОЯРСК, 1 фев — РИА Новости. Пожарные ликвидировали горение в административном здании в Улан-Удэ, где расположены офис Сбербанка и магазин электроники, в здании был обнаружен погибший, он передан медикам, сообщили РИА Новости в МЧС республики.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ на Ключевской улице горит крыша здания. Пожар ликвидировали 27 человек и 11 единиц техники.

"В здании был обнаружен погибший, он передан медикам. В настоящее время горение ликвидировано, идет проливка здания", — сказал собеседник агентства.