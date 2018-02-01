В Нефтеюганске шестилетний мальчик головой застрял в спортивном снаряде

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 фев — РИА Новости. Шестилетний мальчик головой застрял в спортивном снаряде в детском саду Нефтеюганска (ХМАО), ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, рассказали в четверг в региональном следственном управлении СК РФ.

Следователи сообщают, что инцидент произошел в среду вечером, когда дети под присмотром воспитателя вышли на прогулку.

"Во время игры на двухуровневой спортивной конструкции 6-летний мальчик получил тяжелую травму — его голова застряла между уровнями спортивного снаряда, в результате этого произошло сдавливание шеи. Самостоятельно выбраться мальчик не смог, при этом воспитатель находился в другой части площадки и не видел произошедшего. Когда дети позвали воспитателя на помощь, ребенка удалось вытащить из конструкции", — говорится в сообщении СУСК.

В ведомстве уточнили, что мальчик был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

"Возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — добавили в следственном управлении.

Отмечается, что в настоящее время изучается видеозапись с камер видеонаблюдения, а также допрашиваются родители мальчика, воспитатель и другие сотрудники учреждения. Кроме того, устанавливается документация на спортивную конструкцию с целью проверки спортивного комплекса на предмет безопасности, резюмировали в ведомстве.